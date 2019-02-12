Минтруд предложил выплачивать по 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы

Согласно проекту выплаты предусмотрены ветеранам, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ либо в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках.

Минтруд России предложил ежегодно выплачивать по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая. Такой проект постановления правительства размещён на портале нормативных правовых актов.

По предварительным подсчётам, численность получателей выплаты ко Дню Победы в 2019 году составит 70 005 человек, в 2020 году — 56 705 человек, в 2021 году — 45 932 человека, а в 2022 году — 37 205 человек. Сообщается, что выплаты будут осуществляться за счёт федерального бюджета.

— Для выплаты потребуется выделение средств федерального бюджета: в 2019 г. — в сумме 704 тыс. 500,3 руб.; в 2020 г. — в сумме 570 тыс. 654,8 руб.; в 2021 г. — в сумме 462 тыс. 239,9 руб.; в 2022 г. — в сумме 374 тыс. 415,2 руб., — поясняется в документе.

Выплаты, согласно проекту, предусмотрены ветеранам, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ либо в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.