Весна рядом. Февраль в Москве может стать одним из самых тёплых в истории

Синоптики связывают приятную погоду в этом году с циклонической деятельностью Атлантики.

Текущий февраль может стать одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что с самого начала месяца установилась тёплая погода, а температура даже в ночные часы не отклонялась значительно от нулевой отметки. Отмечается, что аномалия в течение первых 11 дней составила 7,5 градуса Цельсия.

— Аномально тёплой ожидается вся вторая декада месяца, величина положительной аномалии составит 7–8 градусов. Февраль 2019 года в Москве имеет все шансы пополнить пятёрку самых тёплых февралей за всю историю инструментальных наблюдений, проводимых с 1879 года, — говорится в сообщении.

Синоптики связывают приятную погоду в этом году с циклонической деятельностью Атлантики. Именно там зарождаются атмосферные вихри, которые несут тёплый воздух на Русскую равнину.