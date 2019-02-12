Голодец: Универсиада в Красноярске станет знаковым событием для всего мира

По словам вице-премьера, эксперты отметили полную готовность спортивных объектов к проведению соревнований.

Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске станет знаковым событием для всего мира. Об этом заявила заместитель председателя Правительства РФ, председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец, трансляцию пресс-конференции вёл Лайф.

По её словам, в ходе подготовки к соревнованиям была проделана большая работа. В частности, были возведены и модернизированы 34 объекта, из них 21 — спортивные, проведены работы по благоустройству Красноярска, доработаны объекты здравоохранения и объекты транспортной Универсиады.

— Две недели отделяют нас от открытия 29-й Всемирной зимней Универсиады, — сказала Голодец. — Это знаковое событие для всего мира, поскольку на старт выходят студенты, наша молодёжь, наше будущее.

Она также добавила, что эксперты отметили полную готовность спортивных объектов к проведению соревнований.

— И это не только наша внутренняя оценка, но и оценка международных экспертов, — резюмировала вице-премьер.

XXIX Универсиада пройдёт в Красноярске 2–12 марта 2019 года.