Глава дирекции Универсиады-2019 сожалеет об отказе от участия сборной Украины

Организаторы были рады любым гостям, обещали им радушный приём и создали для этого всю необходимую инфраструктуру.

Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов прокомментировал решение сборной Украины отказаться от выступления в Красноярске. По его словам, Универсиада — это повод "открыть Сибирь всему миру". Организаторы были рады любым гостям, обещали им радушный приём и создали для этого всю необходимую инфраструктуру. Поэтому решение украинской сборной не может вызывать ничего иного, кроме сожаления, заявил Уразов.

— Жаль, что они не воспользовались возможностью приехать к нам, — приводит его заявление ТАСС. — Чем больше стран, тем лучше, мы ожидаем участников из 57 или 58 стран, сейчас идёт уточнение.

Как уже сообщал Лайф, универсиада в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта. В ходе соревнований будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, кёрлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде, фигурном катании, хоккее, спортивном ориентировании на лыжах, хоккее с мячом и шорт-треке.