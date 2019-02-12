Матыцин уверен в высоких стандартах антидопинговых тестов на Универсиаде-2019

Он поблагодарил команду, которая на протяжении этих лет вела работу над подготовкой и организацией мероприятия.

Глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин уверен, что все антидопинговые мероприятия на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске будут проходить по установленным международным стандартам.

— Я уверен, что все антидопинговые мероприятия на универсиаде будут выполняться в соответствии с международными стандартами, — сказал Матыцин журналистам.

По словам главы FISU, о высоком значении универсиады говорит то, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах направит приветствие участникам универсиады, в ней поучаствуют президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и многие другие главы федераций спорта.

— Это говорит о том, что РФ задаёт весьма высокие спортивные стандарты. И я хочу выразить благодарность всей большой команде, которая на протяжении этих лет вела работу над подготовкой и организацией универсиады, — подчеркнул Матыцин.

Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта, на ней будут разыгрываться 76 комплектов наград в 11 видах спорта.