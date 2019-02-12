Деревню Универсиады-2019 откроют 23 февраля

Именно тогда в ней поселятся первые спортсмены. Организаторы ожидают участников из 58 стран.

Церемония открытия деревни зимней Универсиады 2019 года в Красноярске состоится 23 февраля. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

— Деревня будет открыта 23 февраля, именно тогда она примет первых спортсменов, — заявил Уразов.

Он также добавил, что это станет первым знаковым событием на играх, следом за которым пройдёт церемония открытия Универсиады, которая состоится 2 марта.

Отметим, что Универсиада-2019 в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта.