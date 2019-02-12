Главные архитекторы Ростова-на-Дону задержаны по делу об обманутых дольщиках

Возбуждены уголовные дела против главных архитекторов Ростова-на-Дону, Ростовской области и одного из районов региона.

Следователи СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главного архитектора Ростова-на-Дону Алексея Полянского, Ростовской области — Романа Илюгина и главного архитектора администрации Мартыновского района области Александра Корчиги по подозрению в превышении должностных полномочий.

— По версии следствия, указанные должностные лица незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, — говорится в сообщении ведомства.

Своими действиями они привели к тому, что были нарушены права более 60 участников долевого строительства, которые в конечном итоге лишились своих денежных средств.

В настоящее время все они задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.