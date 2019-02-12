В Уфе горит автосалон на площади около 2 тысяч квадратов

В Уфе загорелся автосалон "Корея авто". Огонь распространился на площади более 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает издание "Башинформ". Видео с места происшествия опубликовало издание Bash.News.
Как отмечается, пожару уже присвоили повышенный номер сложности. О пострадавших сообщений на данный момент не поступало. Масштабы ущерба и причины возгорания устанавливаются.
По словам очевидцев, огромные клубы чёрного дыма были видны издалека, едкий дым затянул всю улицу.
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