СК возбудил ещё одно уголовное дело по факту смерти актёра Дмитрия Марьянова

Глава реабилитационного центра, где лечился артист, подозревается в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

В отношении Оксаны Богдановой — директора и владелицы реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью лечился актёр Дмитрий Марьянов, — возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Ранее директору "Феникса" вменяли "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч.1 ст. 238 УК РФ). Однако теперь в деле появилась ещё одна статья — "Оставление в опасности" (ст. 125 УК РФ).

— По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение — с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжёлого шока — сохранение его жизни было бы возможным, — отмечают в следствии.

Актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба из-за сочетания несовместимых лекарств. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости.