В России выросли продажи алкоголя

Эксперты компании Nielsen отмечают, что на увеличение продаж влияют форматы современной торговли.

Продажи алкогольной продукции в прошлом году выросли на 4,6 процента, однако рост показали все категории, кроме водки. При этом в маленькой таре "беленькая" популярна по-прежнему. Об этом свидетельствуют данные компании Nielsen.

Абсолютные продажи компания не раскрывает, но как сообщается, рост продаж пива в 2018 году составил 7,9 процента, а продажи шампанского, ликёра, джина, коньяка, виски, рома, бренди, игристого вина, текилы, вермута выросли на 8,9%.

По данным компании, на увеличение продаж влияют форматы современной торговли, в том числе магазины у дома.

Несмотря на рост продаж, доля алкогольной продукции в объёме товаров повседневного потребления в денежном выражении за минувший год сократилась с 20,2 до 20%.