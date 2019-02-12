Хакеры не спят. Эксперты назвали онлайн-регистрацию на авиарейсы опасной

Пассажиры, предпочитающие проходить регистрацию, минуя все предполётные формальности, рискуют стать жертвой хакеров.

Онлайн-регистрация пассажиров на авиарейсы может быть опасной из-за деятельности кибермошенников. Об этом сообщает The Sun.

По словам экспертов, некоторые перевозчики отправляют незашифрованные ссылки на онлайн-регистрацию. Для получения посадочного талона пассажиры заходят на сайт авиакомпании и проходят регистрацию.

Наиболее легко хакеры могут похитить личные данные клиента, если он находится с ними в одной сети Wi-Fi. Эти данные позволят ему получить доступ к системе электронных билетов, где содержится вся личная информация пассажира, связанная с бронированием.

В результате атаки кибермошенники могут внести различные изменения, в том числе поменять фамилию или имя пассажира, а также его рейс.