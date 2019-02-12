Хакеры не спят. Эксперты назвали онлайн-регистрацию на авиарейсы опасной

Онлайн-регистрация пассажиров на авиарейсы может быть опасной из-за деятельности кибермошенников. Об этом сообщает The Sun.
По словам экспертов, некоторые перевозчики отправляют незашифрованные ссылки на онлайн-регистрацию. Для получения посадочного талона пассажиры заходят на сайт авиакомпании и проходят регистрацию.
Наиболее легко хакеры могут похитить личные данные клиента, если он находится с ними в одной сети Wi-Fi. Эти данные позволят ему получить доступ к системе электронных билетов, где содержится вся личная информация пассажира, связанная с бронированием.
В результате атаки кибермошенники могут внести различные изменения, в том числе поменять фамилию или имя пассажира, а также его рейс.
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