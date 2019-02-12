ФАС возбудила дело против Samsung из-за цен на смартфоны

Антимонопольная служба подозревает компанию в координации ценообразования, что запрещено Законом о конкуренции.

ФАС России возбудила дело в отношении российской структуры Samsung ("Самсунг Электроникс Рус Компани") по признакам координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом информирует во вторник, 12 февраля, пресс-служба ведомства.

Там отметили, что ещё в 2018 году антимонопольная служба провела внеплановую выездную проверку в отношении компании и выявила признаки нарушения части 5 статьи 11 Закона о конкуренции — той самой, которая и привела к установлению и поддержанию стоимости линейки гаджетов.

В пресс-службе ведомства добавили, что в течение последних лет ФАС уже неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами, на их взгляд, могут послужить громкие дела в отношении Apple и LG, получившие освещение в СМИ.

При этом ранее Лайф сообщал, что антимонопольная служба отказалась возбуждать антимонопольное дело по жалобе о ценовом сговоре при продаже iPhone X. Ведомство проверило цены на "яблочный" гаджет в России и не нашло признаков нарушения законодательства.

В Samsung предоставили официальный комментарий для Лайф. "Мы работаем с представителями ФАС по данному вопросу. От дальнейших комментариев пока воздержимся", — сообщили в пресс-службе российского представителя вендора.