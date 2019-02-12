"У вас есть компромат на Трампа?" Лесли рассказал о допросах в тайской тюрьме

По словам скандально известного секс-инструктора, его допрашивали в основном или тайцы, или американцы.

Алекс Лесли, задержанный в Таиланде в феврале 2018 года вместе с Настей Рыбкой во время незаконного секс-тренинга, рассказал о допросах в тайской тюрьме.

— Ни один русский агент нас не допрашивал, нас допрашивали в основном или тайцы, или американцы. Специфика вопросов была такой: "Какие у вас есть данные? Есть ли у вас компромат на [президента США Дональда] Трампа? <...> Стратегия наша была простая: "Вытаскивайте нас из тюрьмы, и мы всё вам дадим". Было глупо говорить, что у нас ничего нет, — отметил Лесли.

Тайский суд приговорил Алекса Лесли и Настю Рыбку к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Они были вскоре депортированы из королевства, но сразу по прилёте парочку задержали в Шереметьево по делу о вовлечении в занятие проституцией.