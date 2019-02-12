Лукашенко заявил об ответе Белоруссии на польское "бряцание оружием"

По словам белорусского президента, Минск не будет никак угрожать Варшаве, но определённо не оставит это без ответа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обязательно отреагирует на размещение американской бронетанковой дивизии на территории Польши. Слова президента приводит его пресс-служба.

— Никаких угроз от нас они (Польша. — Прим. Лайфа) пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении, — сказал он.

Это уже не первый раз, когда Лукашенко высказывается относительно возможного размещения американских военных баз на территории Польши. Так, осенью прошлого года он призвал Варшаву не создавать "лишние базы", иначе последуют адекватные меры от Москвы и Минска.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую военную базу США в стране "Форт Трамп". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что американская база в Польше будет "проецировать силу в сторону российской границы".