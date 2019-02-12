Суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела Шестуна

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест предпринимателя Сергея Самсонова в рамках уголовного дела о мошенничестве экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соответствующее ходатайство направило следствие. Сторона обвинения обосновала это тем, что Самсонов не появляется по месту регистрации и скрывается, а также, будучи на свободе, может оказывать давление на свидетелей.

— Ходатайство следствия удовлетворить, — заявил судья.

Самсонов находится в международном розыске. По версии следствия, он причастен к мошенничеству с четырьмя земельными участками и скрывается в Грузии.

Напомним, Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас он арестован. Вину подозреваемый не признаёт.