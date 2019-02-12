Медведев пригрозил Роспотребнадзору мерами за некачественные продукты

Глава российского кабмина подчеркнул, что в данном случае вопрос заключается в том, как трактуется само понятие "качество".

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации заявил, что если Роспотребнадзор не справится с вопросом качества продовольственных товаров, то кабинет министров решит судьбу и этого ведомства.

— Вопрос о том, кто должен отвечать за качество продуктов, во многом носит риторический характер, так как базируется на противопоставлении вопросов качества вопросам безопасности, а это не всегда правильно. Вот вы сказали — Роспотребнадзор говорит: "Мы за безопасность отвечаем, а за качество — нет", — отметил Медведев.

Премьер подчеркнул, что в данном случае вопрос заключается в том, как с юридической точки зрения трактуется само понятие "качество".

— Если качество — это сугубо вкусовая история.... тогда, наверное, это не их компетенция. Но если под качеством понимать соблюдение нормативных требований, ГОСТов, техусловий, то тогда — у меня иного варианта нет — это должна быть компетенция Роспотребнадзора. Если он не справится с этим, значит, тогда мы решим судьбу и этого ведомства, — сказал глава кабмина.

Он отметил, что Роспотребнадзор не должен "отгребать" от этой темы, и выразил готовность сформулировать для ведомства соответствующее поручение, решающее в том числе юридические вопросы.