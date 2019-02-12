Ранее синоптики рассказали, что в столичном регионе ожидается мокрый снег и оттепель.

Сугробы в Москве могут увеличиться на 5–7 сантиметров, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, на большей части территории Центрального региона России определяет атмосферный фронт циклона, который перемещается на северо-восток с западного побережья Чёрного моря.

— 13 февраля в Москве ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём — с дождём, в отдельных районах гололёд, ночью — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, при этом высота снежного покрова может увеличиться на 5–7 см, — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, в Москве и Московской области зафиксирован дефицит февральских осадков. На данный момент выпало 3,4 миллиметра осадков при месячной норме в 36 миллиметров.