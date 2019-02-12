Свекла или свёкла? Медведев напомнил Совфеду правила русского языка

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, говоря о проблемах семеноводства в стране, напомнил членам Совфеда, как правильно поставить ударение в слове свёкла.
Кто говорит свекла, кто говорит свёкла. Я всегда считал, что вроде свекла, но на самом деле правильно говорить свёкла
Дмитрий Медведев
Отрасль семеноводства глава российского кабмина назвал самой проблемной в стране.
— Это отрасль, которую нам надо создавать заново, и я абсолютно поддерживаю идею по самообеспечению России таким семенным материалом, но для этого ... нужно обязательно вложиться в подпрограммы, которые уже существуют здесь, — отметил премьер.
Он добавил, что такие подпрограммы, в частности, есть для свёклы и для картофеля.
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