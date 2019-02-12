Свекла или свёкла? Медведев напомнил Совфеду правила русского языка

Глава российского кабмина подчеркнул, что отрасль семеноводства является для страны крайне проблемной.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, говоря о проблемах семеноводства в стране, напомнил членам Совфеда, как правильно поставить ударение в слове свёкла.

Кто говорит свекла, кто говорит свёкла. Я всегда считал, что вроде свекла, но на самом деле правильно говорить свёкла Дмитрий Медведев

Отрасль семеноводства глава российского кабмина назвал самой проблемной в стране.

— Это отрасль, которую нам надо создавать заново, и я абсолютно поддерживаю идею по самообеспечению России таким семенным материалом, но для этого ... нужно обязательно вложиться в подпрограммы, которые уже существуют здесь, — отметил премьер.

Он добавил, что такие подпрограммы, в частности, есть для свёклы и для картофеля.