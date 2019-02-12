Глава государства отметил, что проблема обращения с отходами стала достаточно острой, поэтому власти обязаны обратить на неё внимание.

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему свалок с минимальной нагрузкой на граждан. Заявление прозвучало на встрече с представителями общественности в Казани, посвящённой нацпроекту "Жильё и городская среда".

— Проблема стала острой, и государство обязано обратить на это внимание. И, конечно, без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, в том числе Общероссийского народного фронта, решить эту проблему эффективно нельзя, — убеждён глава государства.

По словам Путина, проблема свалок затратная не только в финансовом плане, но и требует объединения усилий граждан и государства.

— Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована, это безусловно, — указал глава государства.

Напомним, что с 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.