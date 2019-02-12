"Не хватает денег — иди и заработай". Министр в Якутии объяснил отмену соцльготы

По словам Владимира Егорова, государство должно помогать нуждающимся, а не "всем подряд".

Глава Минобразования Якутии Владимир Егоров объяснил отмену компенсации части родительской платы за детский сад для большинства семей региона. Как отмечает местный портал Ykt.ru, с февраля этого года власти будут компенсировать оплату только малоимущим семьям.

По словам Егорова, социальная помощь должна оказываться адресно по принципу справедливости.

Понятно, что в деньгах-то нуждаются все, даже самые обеспеченные. Но это же всё-таки социальные выплаты, в законе об образовании конкретно написано, что возможно применение на критериях нуждаемости Владимир Егоров

Министр оценил, что средняя многодетная семья "недополучит" около 500–1000 рублей в месяц, потеряв компенсацию. Чиновник добавил, что сам имеет трёх детей и для их содержания работал в нескольких местах. Он отмечает, что эти деньги, которые недополучит семья, может заработать отец семейства, приложив усилия. Глава ведомства также добавил, что местным госслужащим не поднимали заработную плату с 2012 года, чего нельзя сказать про другие категории жителей.

— Люди "у Бога за пазухой" находятся, если им что-то не нравится, могут ведь уйти, и их место сразу же займут другие желающие, — сказал Егорову журналист.

Точно так же можно сказать и про тех людей: если у тебя не хватает денег — иди и заработай Глава Минобразования Якутии Владимир Егоров

Егоров добавил, что государство должно помогать нуждающимся, а не "всем подряд".