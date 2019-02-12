Аспирант МГУ арестован до 7 марта по делу о хулиганстве

Головинский суд Москвы арестовал аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова до 7 марта по делу о хулиганстве.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в суде.

Напомним, Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля по делу об изготовлении взрывчатки. Позже всех, кроме 25-летнего Мифтахова, перевели в статус свидетелей и отпустили. Затем отпустили и его. И почти сразу задержали опять.

В отношении него было возбуждено новое дело — его подозревают в поджоге отделения "Единой России".