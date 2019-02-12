Медведев рассказал, почему всегда выбирает газированную воду

Перед этим спикер СФ Валентина Матвиенко пожаловалась на качество питьевой воды в бутылках.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев рассказал, почему предпочитает газированную питьевую воду негазированной: не потому, что является большим её поклонником, а из-за уверенности в том, что она прошла определённую обработку.

В ходе встречи премьер-министра с членами Совфеда спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пожаловалась на воду в бутылках и попросила Медведева назначить в правительстве ведомство, которое будет отвечать за качество бутилированной воды.

Глава российского кабмина в ответ выступил также за то, чтобы к воде прилагались сертификаты, которые свидетельствовали бы о её составе, чтобы качество воды проходило проверку.

Могу сказать, что я, например, когда мне предлагают попить воды с газом или без газа, всегда выбираю с газом. Не потому, что я такой большой поклонник воды с газом. Но я понимаю, что вода с газом как минимум проходила определённую обработку... Дмитрий Медведев

При этом, по мнению Медведева, негазированная вода может быть просто "из водопровода".

— Так что тут, на самом деле, есть чем нам всем позаниматься, — резюмировал глава правительства.