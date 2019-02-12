Путин предложил построить сверхзвуковой пассажирский самолёт

Помимо этого, глава государства поддержал идею создать музей на базе одного из сохранившихся корпусов сверхзвукового Ту-144.

Президент России Владимир Путин призвал построить сверхзвуковой пассажирский самолёт. Об этом он заявил на встрече с общественностью Татарстана, трансляцию которой ведёт Лайф.

Жители поведали Путину об идее создать на базе одного из сохранившихся корпусов сверхзвукового Ту-144 музей. Он, в свою очередь, призвал создать не музей, а новый современный самолёт.

— Нам сейчас надо вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо подумать. В Казани блестящий проект реализовали, фактически создали новую машину Ту-160. И не только носитель, но и оружие доработали. Работает как часы. Почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолёт? — сказал президент.

Идею с музеем глава государства также поддержал.

Эксплуатация сверхзвуковых самолётов Ту-144 была прекращена 1 июня 1978 г.