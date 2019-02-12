Путин высказался о стоимости ипотеки

По мнению российского лидера, повышение ставок должно быть разовым и краткосрочным явлением, связанным с повышением НДС.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ипотечными ставками. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с представителями общественности, посвящённой нацпроекту "Жильё и городская среда".

Глава государства напомнил, что решение о повышении НДС, показатели инфляции и последующее повышение ключевой ставки не могли не отразиться на стоимости ипотеки. По словам Путина, это прогнозируемая ситуация, но в дальнейшем показатели должны выровняться.

— Правительство исходило из того — и я в целом склонен думать, что так оно и будет, — что это будет разовое и краткосрочное явление, и в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться — в том числе макроэкономические показатели, — подчеркнул президент.

Между тем, по прогнозам аналитиков, в 2019 году объём выдачи ипотечных кредитов вырастет на 10%. При этом в погоне за собственной квартирой россияне часто сами усложняют себе жизнь. Лайф выяснил, как можно снизить выплаты по ипотеке и что для этого нужно сделать.