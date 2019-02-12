В Нижневартовске горит пятиэтажный дом — видео

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме.

Отмечается, что огонь охватил крышу здания на площади 100 кв. метров. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, основными причинами пожара могли стать ремонтные работы на чердаке или замыкание проводки. Не исключается, что жильцы могли там курить, в результате чего и произошло возгорание.

Сообщается о двух госпитализированных в результате пожара. Все жильцы эвакуированы. Известно, что спасатели вывели из дома девять человек, ещё 30 — покинули горящие здание самостоятельно.