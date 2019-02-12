В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

Читайте также

В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

4705
Мужчина получил травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга, в результате чего скончался в больнице.

Полицейские разыскивают неизвестных в городе Воскресенске Московской области, которые в ночь на вторник, 12 февраля, до смерти избили битами сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

<p>Фото: ГСУ СКР по Московской области</p>

В результате нападения потерпевший получил травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга. Позже он умер в реанимации. О том, что погибший — именно Грибов, сообщили СМИ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут правоохранительные органы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×