В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

Полицейские разыскивают неизвестных в городе Воскресенске Московской области, которые в ночь на вторник, 12 февраля, до смерти избили битами сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
В результате нападения потерпевший получил травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга. Позже он умер в реанимации. О том, что погибший — именно Грибов, сообщили СМИ.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут правоохранительные органы.
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