В Подмосковье убит сотрудник Центра противодействия коррупции

Мужчина получил травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга, в результате чего скончался в больнице.

Полицейские разыскивают неизвестных в городе Воскресенске Московской области, которые в ночь на вторник, 12 февраля, до смерти избили битами сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В результате нападения потерпевший получил травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясение головного мозга. Позже он умер в реанимации. О том, что погибший — именно Грибов, сообщили СМИ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут правоохранительные органы.