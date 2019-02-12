Президент России Владимир Путин призвал распределить ответственность за решение "мусорного вопроса". Он добавил, что эта тема будет поднята во время заседания президиума Госсовета в Казани.

По словам президента ответственность должна быть распределена между муниципалитетами, регионами, управляющими компаниями и региональными операторами. И сделать это необходимо в самое ближайшее время.

Ранее Путин призвал решить проблему свалок с минимальной нагрузкой на граждан.

Напомним, с 1 января этого года в России заработала новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая направлена на кардинальные изменения принципа, а также механизма сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.