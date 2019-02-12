Peugeot и Citroen отзывают более 15 тысяч авто в России

Причина отзыва Citroen — возможное проявление неисправности натяжного динамического ролика. В случае с Peugeot проблемой является клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может ослабнуть.

Peugeot и Citroen отзывают 15,5 тысячи автомобилей из-за потенциальных повреждений, сообщает Росстандарт.

— Причиной отзыва автомобилей является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования, — говорится в сообщении по поводу автомобилей Citroen.

Что касается машин Peugeot, то у них клеевое крепление люка крыши к рамке может со временем ослабнуть и разрушить фиксацию этих элементов крыши.

Как отмечается, отзыву подлежат 14 615 автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser), реализованных с мая 2008 года по декабрь 2011 года, и 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007), реализованных с февраля 2008 года по декабрь 2009 года.

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Peugeot и Citroen объявили об отзыве в России почти трёх тысяч машин.