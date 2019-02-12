Путин объяснил причины появления проблемы обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью Татарстана рассказал, почему в стране возникла проблема с обманутыми дольщиками.

Российский лидер отметил, что государству необходимо решить эту задачу, которую он назвал фундаментальной. По его мнению, она не взялась сама собой.

— В том числе и потому, что государство не отрегулировало до сих пор цивилизованным способом сферу этой деятельности, — заявил Путин.

Ранее на этой же встрече президент призвал решить проблему свалок с минимальной нагрузкой на граждан.