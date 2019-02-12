Путин поддержал идею более активного привлечения студентов к нацпроектам

Российский лидер также поинтересовался, с какими проблемами в данной сфере сталкиваются специалисты.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею более активного привлечения студентов и молодых специалистов к реализации нацпроектов. При беседе с представителями общественности по реализации национального проекта "Жильё и городская среда" одна из участниц, глава Института архитектуры и дизайна Казанского архитектурно-строительного института, предложила системно работать над привлечением профильных вузов к реализации проектов.

Хорошо, нужно посмотреть, куда это упаковать, — либо ближе к проекту "Наука и образование", либо частично в проект "Жильё и городская среда". Посмотрим. Но у вас же всё получается Владимир Путин

Российский лидер поинтересовался, с какими проблемами в данной сфере сталкиваются специалисты. Участница встречи сообщила, что основная сложность заключается в том, что большинство вопросов решается не системно, а в ручном режиме.

Президент пообещал изучить данную проблему и подчеркнул важность расширения привлечения молодых специалистов к реализации национальных проектов "ещё со студенческой скамьи".