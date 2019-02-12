Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее заявление он сделал на встрече с общественностью в Казани.

— Это (Возрождение ЖСК. — Прим. Лайфа) хорошая идея, мы это обсуждали как один из вариантов поддержки стройки, — сказал он на встрече с представителями общественности.

Ранее Путин заявил, что регулирование сферы жилья в России не должно снижать темпы строительства.