Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов

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Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов

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Президент России Владимир Путин. Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Соответствующее заявление он сделал на встрече с общественностью в Казани.

— Это (Возрождение ЖСК. — Прим. Лайфа) хорошая идея, мы это обсуждали как один из вариантов поддержки стройки, — сказал он на встрече с представителями общественности.

Ранее Путин заявил, что регулирование сферы жилья в России не должно снижать темпы строительства.

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