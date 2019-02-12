Власти РФ продолжат выделять деньги на благоустройство дворов

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Казани заявил, что власти продолжат финансировать программу благоустройства дворовых территорий и игровой детской инфраструктуры.

С просьбой поддержать создание игровой инфраструктуры во дворах обратился руководитель проекта по доступному дворовому спорту из Татарстана. Он отметил, что территория отдаётся под парковки, площадки для маленьких детей, скамьи, а также мини-футбольные и даже теннисные площадки, однако во дворах не хватает площадок для игры в "Квадрат" или "Вышибалы".

— Вопрос очень важный, он не мелкий. Это и есть городская среда обитания людей. Это важный вопрос, — отметил глава государства.

Путин напомнил, что ранее в рамках развития данного направления из федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей, несмотря на то что средства должны выделять регионы. Президент подчеркнул, что программа будет продолжать работать, а также выразил надежду, что на неё обратят внимание региональные чиновники, так как это поможет решить проблемы дворовой инфраструктуры.