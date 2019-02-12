Путин поддерживает идею продолжить образовательную программу "Архитекторы РФ"

Президент России Владимир Путин поддержал идею продолжить образовательную программу "Архитекторы РФ", в рамках которой обучение прошли более 100 молодых архитекторов. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".
Российский лидер также отметил высокие результаты этой программы. В частности, они заключались в том, что четыре архитектора уже востребованы на высоком уровне и получили должности главных архитекторов, замгубернаторов.
— Мы эту программу продолжим, — сказал Путин.
Глава государства также поддержал идею использовать при строительстве учреждений здравоохранения современные методы архитектуры и "оздоровительный дизайн".
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