Путин поддерживает идею продолжить образовательную программу "Архитекторы РФ"

По словам главы государства, эта программа принесла высокие результаты. В частности, четыре человека получили должности главных архитекторов, заместителей губернаторов.

Президент России Владимир Путин поддержал идею продолжить образовательную программу "Архитекторы РФ", в рамках которой обучение прошли более 100 молодых архитекторов. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Российский лидер также отметил высокие результаты этой программы. В частности, они заключались в том, что четыре архитектора уже востребованы на высоком уровне и получили должности главных архитекторов, замгубернаторов.

— Мы эту программу продолжим, — сказал Путин.

Глава государства также поддержал идею использовать при строительстве учреждений здравоохранения современные методы архитектуры и "оздоровительный дизайн".