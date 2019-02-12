"Аэрофлот" отменил почти 80 рейсов на 13 февраля из-за непогоды в Москве

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"Аэрофлот" отменил почти 80 рейсов на 13 февраля из-за непогоды в Москве

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 76 рейсов, вылет которых был запланирован на 13 февраля, из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что данная процедура коснулась рейсов в Стамбул, Дюссельдорф, Ереван, Екатеринбург и другие города России и мира.

Вылет и прилёт ещё 24 рейсов в Шереметьево были перенесены на более позднее время. Добавим, что оповещение пассажиров происходит через центр бронирования и информации.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве ожидаются осадки в виде снега, а высота сугробов может увеличиться на 5–7 сантиметров.

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