СК не стал заводить дело в отношении судьи, сбившего студентку в Краснодаре

Отказ от возбуждения уголовного дела объясняется тем, что у пострадавшей травмы средней степени тяжести.

Следственный комитет РФ не будет заводить уголовное дело в отношении военного судьи Арсена Крикорова, сбившего спортсменку в Краснодаре, из-за отсутствия состава преступления. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам судмедэкспертизы, пострадавшей причинён вред средней тяжести, что не является причиной возбуждения уголовного дела. В соответствии с действующим законодательством, его заводят в случае нанесения тяжкого вреда здоровью либо смерти одного или более лиц.

— По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные следователи направили в прокуратуру Краснодарского края копии материалов проверки в отношении судьи по данному инциденту для решения вопроса о привлечении Крикорова к административной ответственности.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором Крикоров, сбивший 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, пытается замять ДТП, запугать свидетелей и скрыться с места происшествия. Позже стало известно, что он подал в отставку. Мать пострадавшей в свою очередь заявила, что её дочь будет добиваться справедливого наказания для Крикорова.