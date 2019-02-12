Власти РФ рассмотрят вопрос продления льготы по страховым взносам для Иннополиса

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Власти РФ рассмотрят вопрос продления льготы по страховым взносам для Иннополиса

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Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Власти РФ готовы рассмотреть продление льготы по страховым взносам для особой экономической зоны Иннополис. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации национального проекта "Жильё и городская среда".

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев на встрече предложил рассмотреть возможность установить льготную ставку по взносам на пять лет в размере 7,6% в особой экономической зоне. Он отметил, что в 2019 году льготная ставка составляет 28%, а со следующего года ОЭЗ переходит по ней на общероссийский режим, тогда как в Сколкове ставка составляет 14%.

— Ещё раз хочу повторить, что мы для высокотехнологичных компаний всё-таки, для самих компаний, льготы сохранили. Я услышал то, что вы сказали, мы подумаем, — ответил Путин.

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