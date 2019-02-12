Власти РФ рассмотрят вопрос продления льготы по страховым взносам для Иннополиса

Власти РФ готовы рассмотреть продление льготы по страховым взносам для особой экономической зоны Иннополис. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации национального проекта "Жильё и городская среда".

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев на встрече предложил рассмотреть возможность установить льготную ставку по взносам на пять лет в размере 7,6% в особой экономической зоне. Он отметил, что в 2019 году льготная ставка составляет 28%, а со следующего года ОЭЗ переходит по ней на общероссийский режим, тогда как в Сколкове ставка составляет 14%.

— Ещё раз хочу повторить, что мы для высокотехнологичных компаний всё-таки, для самих компаний, льготы сохранили. Я услышал то, что вы сказали, мы подумаем, — ответил Путин.