Медведев оценил возможность отмены "клеток" в судах

Глава кабмина отметил, что в большинстве стран подобные изоляторы и другие ограничения не используются.

Прежде чем убирать "клетки" в судах, необходимо оценить стоимость их демонтажа. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с членами Совета Федерации. При этом он признал, что гуманистический потенциал отмены "клеток", на его взгляд, очевиден.

— Мне трудно вам что-то возразить, тем более что в большинстве стран эти самые клетки и какие-то иные ограничения не используются, — сказал Медведев.

В то же время, по мнению главы Кабмина, опыт советского времени по данному вопросу не подходит для настоящего времени.

Напомним, в ноябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект, который запрещает устанавливать в зале суда клетки и держать в них подозреваемых и обвиняемых.