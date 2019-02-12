Экс-глава Серпуховского района совершил попытку суицида в СИЗО

Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас он арестован, но вину не признаёт.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун попытался свести счёты с жизнью в своей камере в СИЗО. Об этом на заседании Басманного суда сообщил сотрудник конвойной службы, передаёт ТАСС. Арестованному экс-чиновнику оказали помощь, его жизнь вне опасности.

Сам Шестун, в свою очередь, пожаловался суду на избиение при выезде из изолятора.

— По мне прыгали ногами, били меня резиновой дубинкой. У меня болят голова и почки, которые были отбиты, — заявил обвиняемый.

Напомним, что Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки через посредника. Сейчас он арестован.

Ранее Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.