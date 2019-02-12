Путин считает ипотечные каникулы вполне реализуемой мерой

Российский лидер отметил, что при проблемах с ипотекой в случаях, когда человек попадает в непростую жизненную ситуацию, нельзя забывать о страховке.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественниками выразил мнение, что ипотечные каникулы для попавших в сложную жизненную ситуацию людей являются вполне реализуемой мерой, тем более что подобная практика в стране уже применялась.

— Насчёт каникул: такая практика применялась нашей ключевой организацией "Дом.РФ", её можно возобновить, с этим согласен. Это в принципе вполне реализуемая вещь, тем более что она уже имелась в практике, — пояснил российский лидер.

Он добавил, что при проблемах с ипотекой в случаях, когда человек попадает в непростую жизненную ситуацию, нельзя забывать о страховке.

— Сейчас, чтобы получить ипотечный кредит, нужно иметь страховку здоровья и страховку по жизни. Она просто должна эффективно работать, здесь надо внимательно следить, как работают страховые организации. Конечно, инструменты поддержки надо продумать, может, предложить дополнительные инструменты, — отметил Путин.