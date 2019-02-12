Путин пошутил, что по окончании карьеры президента займётся хоккеем

Президент России Владимир Путин пошутил, что по завершении срока президентских полномочий уйдёт в профессиональных хоккей. Неожиданное заявление прозвучало на встрече главы государства с представителями общественности.

Один из обманутых дольщиков обратился к российскому лидеру с просьбой помочь решить его проблему.

— Как бывший хоккеист, прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьёте свой хороший гол, — сказал он.

Путин, в свою очередь, ответил, что он "тот ещё хоккеист", но сейчас занимается другой работой.

— Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы, — с улыбкой ответил президент.

Стоит добавить, что глава государства регулярно занимается хоккеем, хотя на коньках научился кататься в 60 лет. Даже несмотря на то, что Путин оценивает свои хоккейные навыки критически, он старается при возможности выйти на лёд и принять участие в игре. Пару лет назад глава государства даже выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги, куда вошли любители этого вида спорта.