Под Воронежем скончался мужчина с вирусом гонконгского гриппа

Пациент умер в течение суток с момента поступления в районную больницу, однако, возможно, причиной смерти стал не грипп.

В Воронежской области скончался мужчина с подтверждённым вирусом гонконгского гриппа А(H3N2). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина приехал из Москвы в Терновский район области, где был доставлен в местную больницу с высокой температурой. Анализы подтвердили у него редкий штамм гриппа. Он умер в течение суток с момента поступления в больницу, однако, как отметил главврач медучреждения Анатолий Кирсанов, причиной смерти может быть вовсе не грипп.

— Пока причину смерти не установили, но она может быть разной, например, и при гриппе может быть инфаркт, — сказал он.

Гонконгский грипп А(Н3N2) получил своё название из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в конце 60-х годов ХХ века. Только в США от него в то время погибли 34 тысячи человек. А в 2014 году был выявлен новый штамм этой болезни.

К слову, симптомы при этом заболевании похожи на обычный вирус гриппа: головная боль, озноб, слабость, заложенность носа, насморк и боль в горле, кашель, боли в суставах и пояснице. Иногда ко всему перечисленному присоединяются рвота и другие нарушения пищеварения.

Врачи утверждают, что главной профилактикой заражения гонконгским гриппом является вакцинация, а также избегание мест скопления людей.