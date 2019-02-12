Россиянам советуют избегать мест массового скопления людей в Венесуэле

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Россиянам советуют избегать мест массового скопления людей в Венесуэле

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Фото: © РИА Новости/Лео Альварес

МИД РФ рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Венесуэле в связи с продолжающимися в стране акциями протеста. Об этом в своём твиттере написал Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

— В связи с многотысячными выступлениями российским гражданам рекомендуется проявлять повышенную осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, протесты в Венесуэле начались 21 января. Манифестанты требуют отставки президента страны Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

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