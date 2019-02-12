Посол Венесуэлы в Москве рассказал, что Гуайдо был завербован США 10 лет назад

Дипломат заявил, что за гуманитарной помощью Соединённых Штатов может последовать военное вторжение в страну.

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо был завербован властями США ещё десять лет назад. Об этом заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании рабочей группы при Совфеде по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

— Гуайдо был завербован, по нашим данным, 10 лет назад. Он как марионетка, за которым стоят и говорят США, — убежден Тортоса.

По его словам, следом за гуманитарной помощью Соединённых Штатов начнётся военное вторжение в республику. Тортоса подчеркнул, что власти Венесуэлы находятся в постоянной готовности столкнуться с провокациями со стороны противников нынешней администрации республики.

Ранее Лайф писал о том, что полковник венесуэльской армии признал Хуана Гуайдо президентом страны.

Напомним, что с середины января в Венесуэле продолжаются протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.