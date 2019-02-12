"Мало приятного". Пострадавшая в аэропорту Барнаула рассказала о падении трапа

От непосредственного места ЧП девушке пришлось идти до медицинского кабинета самостоятельно, и уже там она дожидалась скорой помощи.

Одна из пострадавших в аэропорту Барнаула при падении трапа — Дарья Ермолаева — рассказала подробности произошедшего. По её словам, перед входом в воздушное судно скопилось достаточно большое количество людей и трап не выдержал и сложился, в результате чего с высоты примерно четыре метра упали шесть человек.

— Кто-то удержался, кто-то за что-то зацепился. Сильно пострадавших трое, остальные отказались от госпитализации, — отметила Дарья.

Она напомнила, что это был рейс Барнаул — Москва "Уральских авиалиний", ЧП произошло уже непосредственно при посадке в самолёт. Девушка уточнила, что упала первая, поэтому она получила более сильные травмы, так как некоторые другие люди рухнули прямо на неё.

— Мало приятного. Самое неприятное во всём этом — несогласованность действий сотрудников аэропорта, которые сработали неоперативно. У меня болела спина и были сломаны рёбра. Мне предложили кресло-каталку, я не могла в него сесть, а носилок при этом не было. Помощь была очень долгой, спустя полчаса приехали только две машины скорой, куда нас троих и рассадили. А когда один из моих приятелей — мы летели большой компанией — попытался снять происходящее, ему не дали этого сделать, — сказала Дарья.

По словам пострадавшей, от трапа ей пришлось идти до медицинского кабинета воздушной гавани самостоятельно, и уже там она дожидалась скорой. В больнице выяснилось, что у неё переломы двух рёбер и повреждение тазобедренного сустава, а также многочисленные ушибы.

— Сначала планировали лететь с ребёнком. Страшно подумать, что могло бы произойти, — отметила девушка.

Дарья выразила мнение, что трап упал из-за несоблюдения рекомендаций по допустимому числу людей, которые могли на нём находиться. Она отметила, что часто летала из аэропорта Барнаула, однако с такими происшествиями никогда не сталкивалась.

Падение, сильнейший удар, удар сверху... На меня упала девушка. Она в порядке, её осмотрел врач, и она улетела Дарья Ермолаева

Пострадавшая сообщила, что будет добиваться компенсации как минимум за испорченный отпуск и на расходы за лечение. Девушка с друзьями летели отдыхать в Сочи с пересадкой в Москве. Её приятели после инцидента всё же улетели в столицу — с задержкой в 2,5 часа.

Напомним, что при посадке в самолёт в Барнауле шесть человек упали с трапа. В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняет комиссия, созданная региональным Минтрансом. Основная версия случившегося — нарушение конструкции площадки трапа. Лайф опубликовал видео с места происшествия.

Аэропорт Барнаула определит размер компенсаций пострадавшим при обрушении трапа в индивидуальном порядке.