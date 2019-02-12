В Кемеровской области в результате обрушения на шахте погиб один человек

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В Кемеровской области в результате обрушения на шахте погиб один человек

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Фото: © РИА Новости/Алексей Руденко

В Прокопьевском районе Кемеровской области в результате обрушения на шахте погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что у пострадавшего обнаружены травмы грудной клетки.

По данным МЧС, обрушение произошло в монтажной камере конвейерного штрека шахты.

Добавим, что это уже не первый случай ЧП на шахтах региона в этом месяце. 8 февраля служебный вахтовый автобус сорвался с обрыва. В результате погибли шесть человек, ещё 16 пострадали. Ранее в этот же день в Беловском районе на шахте имени Тихова погиб рабочий в результате обвала породы, причиной которому стал выброс метана.

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