В Русском музее оценили состояние намокшей картины Рейхерта

По словам главного хранителя учреждения культуры, картина получила повреждение лакового покрытия из-за протечки кровли.

Картина Фёдора Рейхерта "Портрет Александра II" 1862 года, которая намокла в результате одной из протечек кровли в Русском музее, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила главный хранитель учреждения культуры Ольга Бабина, пишет РИА "Новости".

Она отметила, что крыша в Русском музее протекла в кабинетах сотрудников и в фондах в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, а также в фонде русской живописи второй половины XIX века, где и находилось полотно.

По её словам, картина получила повреждение лакового покрытия, которое при намокании покрылось белёсыми полосками. Сам красочный слой остался цел. Главный хранитель добавила, что специалисты устранят эту деформацию легко и просто.

— Мы считаем, что состояние удовлетворительное, полотно будет просушено, лак восстановлен, опять намотано на вал и возвращено в фонды. Вреда произведению не нанесено, оно будет восстановлено техническим способом в ближайшее время, — сказала она.

В результате протечки кровли в реставрационных помещениях осыпалась штукатурка, и из-за этого пострадала четырёхчастная икона "Чудеса Богородицы Тихвинской" XVII века. Последствия были сразу устранены.