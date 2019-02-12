Путин лично поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на "Дакаре"

Гонщики в ответ пригласили главу государства на старт или финиш своих следующих ралли-рейдов.

Президент России Владимир Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли-рейде "Дакар-2019". Отметим, что для команды из Татарстана, где сегодня работает глава государства, эта победа стала 16-й в истории.

Глава государства поприветствовал каждого из участников команды, а также юных гонщиков "КамАЗа", после чего руководитель команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин предложил пройти ему к стенду с наградами и посмотреть фильм, который был сделан по итогам "Дакара".

Российский лидер отметил, что дисквалификация экипажа команды под управлением Андрея Каргинова была не самой справедливой, а её целью было выбить одного из лидеров из борьбы.

В свою очередь участники команды пригласили Владимира Путина на старт или финиш следующих ралли-рейдов, одним из которых станет "Шёлковый путь". В этом году участники будут стартовать из Иркутска, а финиш соревнований намечен в китайском городе Дуньхан. При этом ралли пройдёт через знаменитую Пустыню Гоби.

— На старте или на финише будем очень рады вас видеть. Прямо в сердце пустыни Гоби. Я хочу сделать так, чтобы с последней дюны съезжаешь — и в финишную арку. Ну те, кто смог доехать, — рассказал руководитель команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин.

Напомним, в январе этого года экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем в зачёте грузовиков ралли-рейда "Дакар".