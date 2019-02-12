Путин отметил важность беспрепятственного трудоустройства инвалидов

Президент России Владимир Путин призвал оперативно решать проблемы трудоустройства инвалидов, а также продолжать программу по созданию безбарьерной среды для их жизни.

— Создание рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью — это ключевой вопрос в работе с инвалидами, самый главный, — сказал Путин на встрече с представителями общественности Татарстана.

По его словам, в первую очередь надо решать важные вопросы в этой области и уже потом создавать рабочую группу. Президент подчеркнул, что бюрократизировать данный процесс нельзя.

Что касается комфортной среды для инвалидов, то Путин напомнил о существовании программы "Безбарьерная среда".

— В процессе проектирования это не такие большие деньги, нужно просто об этом думать заранее, — сказал Путин на встрече с представителями общественности по реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Кроме того, российский лидер назвал правильным предложение включить в программу развития городской среды общественный транспорт, так как это "относится к миллионам людей". Он добавил, что в этой сфере у России снизился уровень импорта и начался прирост экспорта "наших изделий транспортного машиностроения".

Ранее Владимир Путин заявил, что считает ипотечные каникулы вполне реализуемой мерой.