В Брянской области уволился чиновник, грозивший "дать в рыло" женщине из-за лужи

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В Брянской области уволился чиновник, грозивший "дать в рыло" женщине из-за лужи

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Фото: © Кадр из видео YouTube/Брянские Новости

Руководитель управляющей компании Суземского района Брянской области Сергей Цуканов, который грубо ответил местной жительнице, пожаловавшейся ему на состояние дороги, покинул свой пост. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

— Сергей Цуканов с сегодняшнего дня уволился по собственному желанию, — пояснили агентству в пресс-службе, добавив, что такое поведение сотрудника недопустимо.

Как сообщал Лайф, директор коммунального хозяйства Брянской области оскорбил жительницу посёлка Суземка после её просьбы обратить внимание на состояние дорог. В местной администрации заявили, что он будет уволен.

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