Во Франции водитель инкассаторской машины пропал с €3 млн

Фургон через некоторое время нашли неподалёку от того места, где его видели в последний раз, однако ни водителя, ни денег уже не было.

В пригороде Парижа пропал инкассаторский фургон вместе с содержимым — 3,4 миллиона евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл в коммуне Обервилье. Двое сотрудников ехали в местное отделение Western Union, оставив водителя за рулём. Когда они вернулись, фургона на месте не оказалось.

Спустя некоторое время фургон нашли неподалёку от места исчезновения, но ни водителя, ни денег там уже не было.

По предварительным данным, за рулём находился 28-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к ответственности по фактам неповиновения сотрудникам правоохранительных органов и порчи имущества.